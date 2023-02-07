В квартире на улице Копытова в Мурманске сгорели две комнаты и балкон

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Вечером 6 февраля в Мурманске горела квартира в пятиэтажном доме на улице Копытова, 39. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения.
- Сгорели личные вещи и мебель, квартира закопчена по всей площади. Огонь распространился на две комнаты и балкон общей площадью 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС региона.
Причина пожара выясняется.
Напомним: в Североморске на улице Северной дотла сгорела квартира.
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