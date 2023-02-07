В квартире на улице Копытова в Мурманске сгорели две комнаты и балкон

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 6 февраля в Мурманске горела квартира в пятиэтажном доме на улице Копытова, 39. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения.

- Сгорели личные вещи и мебель, квартира закопчена по всей площади. Огонь распространился на две комнаты и балкон общей площадью 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС региона.

Причина пожара выясняется.

Напомним: в Североморске на улице Северной дотла сгорела квартира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru