Держатели карты «Мир» в Мурманской области получат скидку в 11 рублей за проезд

В Мурманской области расширяют функционал платежной системы «Мир». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области расширяют функционал платежной системы «Мир». На ее базе работает «Единая карта жителя Мурманской области», которая предоставляет скидку на проезд в общественном транспорте.

С 1 февраля во всех муниципалитетах действует единый тариф в 40 рублей, но пользователи «Единой карты жителя Мурманской области» могут проехать за 37 рублей. В будущем скидка станет еще больше. Об этом в рамках рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом сообщил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

- Весной этого года платежная система «Мир» запустит в Мурманской области акцию со скидкой на проезд в общественном транспорте. На 8 рублей меньше смогут платить держатели карты «Мир» любого банка. Главное условие – загрузить ее в смартфон через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. По банковской ЕКЖ, загруженной в телефон, с учетом дифференцированного тарифа, введенного в регионе с февраля, скидка составит 11 рублей, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Напомним: себестоимость перевозки пассажиров дороже - в среднем 56 рублей. Только затраты по топливу в прошлом году составили более 100 миллионов рублей.

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