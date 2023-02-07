Во время пожара в одной из квартир Ковдора сгорели микроволновка и подоконник

Днем 6 февраля в Ковдоре произошел пожар в одной из квартир на улице Горняков, 24. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 6 февраля в Ковдоре произошел пожар в одной из квартир на улице Горняков, 24. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 15.58.

- На кухне обгорели микроволновка, стол и подоконник на общей площади 3 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Через 19 минут пожар ликвидировали.

Напомним: днем 5 февраля в Североморске случился пожар в доме на улице Северной. Квартира на втором этаже полностью выгорела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru