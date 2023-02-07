Андрей Чибис проведет встречу с жителями Печенгского округа

7 февраля он будет работать в Печенгском округе. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает выезды в муниципалитеты региона. 7 февраля он будет работать в Печенгском округе.
- Проведу встречу с жителями в ДК «Октябрь» в Заполярном. Жду всех к 19.00, - написал Андрей Чибис в своем Tekegram-канале.
Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.
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