Второй грузовик за месяц врезался в мост у Лавны

Грузовик врезался в железнодорожный мост. Фото: vk.com/murmanskgroup

Ранним утром 7 февраля в Мурманской области на 1406 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло ДТП с участием одной машины - грузовик врезался в железнодорожный мост у Лавны. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию около пяти часов.

- Водитель автомобиля Sitrak при движении с поднятым кузовом допустил наезд на мостовое перекрытие. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/murmanskgroup

К счастью, люди в аварии не пострадали. Это уже второе подобное ДТП за месяц, в конце января грузовик также врезался в мост.

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