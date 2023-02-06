Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза в 2022 году

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков в 2022 году: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data МТС заблокировала в прошедшем году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше, чем годом ранее.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.

В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января, на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

Наиболее популярная тематика рекламных звонков - финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru