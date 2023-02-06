В Мурмашах на пешеходном переходе сбили девочку

Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурмашах на пешеходном переходе водитель ВАЗа сбил девочку.
- Ребенок, кажется, жив, скорая помощь и ГИБДД еще не приехали, - отметили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
«КП»-Мурманск» ожидает комментарий пресс-службы УГИБДД региона.
Напомним: в Мурманске водитель Opel столкнулся с фурой.
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