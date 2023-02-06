В Мурманске водитель Opel столкнулся с фурой

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске днем 6 февраля столкнулись легковой Opel и фура (Renault с полуприцепом). Авария произошла на перекрестке улицы Невского с Нижне-Ростинским шоссе.

- В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии уточняются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Последствия аварии сняли на видео.

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