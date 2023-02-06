В Кольском районе оштрафовали четырех рыбаков за вылов одного лосося

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области вынесли приговор четырем жителям Кольского района. Мужчины попали под уголовное дело (ч.3 ст. 256 УК РФ) за незаконную рыбалку.
Так, в июне 2022 года северяне без соответствующего разрешения, с использованием рыболовной сети и двух весельных лодок, поймали в реке Кола одного атлантического лосося. Ущерб водным биоресурсам РФ составил 27,3 тысячи рублей.
- Суд назначил каждому рыбаку штраф на сумму от 9 до 10 тысяч рублей в зависимости от роли и степени участия и постановил уничтожить орудия преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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