В Кольском районе оштрафовали четырех рыбаков за вылов одного лосося

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области вынесли приговор четырем жителям Кольского района. Мужчины попали под уголовное дело (ч.3 ст. 256 УК РФ) за незаконную рыбалку.

Так, в июне 2022 года северяне без соответствующего разрешения, с использованием рыболовной сети и двух весельных лодок, поймали в реке Кола одного атлантического лосося. Ущерб водным биоресурсам РФ составил 27,3 тысячи рублей.

- Суд назначил каждому рыбаку штраф на сумму от 9 до 10 тысяч рублей в зависимости от роли и степени участия и постановил уничтожить орудия преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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