Жителей Мурманской области приглашают на кастинг для съемок в сериале «Полярный»

Всех желающих принять участие в кинопробах просят обращаться в WhatsApp по телефону: +7 989 168 85 34 (Олимпиада). Фото: Кадр из сериала

В марте-апреле в Кировске будут проходить съемки третьего сезона сериала «Полярный». Жителей Мурманской области приглашают окунуться в мир кино и поучаствовать в кастинге, он пройдет в Кировском городском дворце культуры 11 и 12 февраля (с 11:00 до 18:00).

- Рассматриваем на эпизодические роли профессиональных актеров, театралов, КВНщиков с опытом съемок. Возрастной диапазон - от 22 до 55 лет, - сообщили организаторы.

Также нужны актеры массовки, групповки возрастом от 18 до 70 лет.

Всех желающих принять участие в кинопробах просят обращаться в WhatsApp по телефону: +7 989 168 85 34 (Олимпиада).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru