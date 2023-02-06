Мужчину утром 6 февраля забрали е с остановки на улицы Героев-Североморцев, Фото: Катерина Журавлева/ vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске потерялся дедушка. Мужчину утром 6 февраля забрали неравнодушные северяне с остановки на улицы Героев-Североморцев, теперь ищут его родственников.
Те, кто обладает информацией, могут связаться с Катериной Журавлевой.
Напомним: мурманские волонтеры рассказали, как нашелся пропавший 53-летний водитель.
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