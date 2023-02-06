С мурманских поездов сняли пьяных пассажиров

Транспортные полицейские сняли с нескольких мурманских поездов пьяных пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские сняли с нескольких мурманских поездов пьяных пассажиров.

Так, на станции Сегежа в поезде «Москва - Мурманск» правоохранители задержали 46-летнего жителя Тамбовской области, который мешал отдыхать своим попутчикам и был подшофе. Другой пьяный нарушитель, 31-летний житель Татарстана, ехал поездом «Мурманск - Москва». Обоих отстранили от дальнейшего следования.

- Также на станции Петрозаводск при посадке в вагон поезда «Мурманск - Москва» отказали в проезде 42-летнему жителю Московской области, так как тот был пьян, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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