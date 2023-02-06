Дальнобойщик из Мурманска помог застрявшим на дороге сотрудникам МЧС Вологодской области

Транспорт МЧС пришлось остановить на обочине трассы - вышел из строя один из агрегатов двигателя. Фото: vk.com/mchs35

Обычно всех спасают сотрудники МЧС, но бывает, что помощь требуется им самим. Так, дальнобойщик из Мурманска вызволял из беды вологодских спасателей, которые застряли на дороге, везя своих сотрудников из командировки.

- Транспорт МЧС пришлось остановить на обочине трассы - вышел из строя один из агрегатов двигателя. Пока водитель пытался решить проблему поломки, автомобиль потихоньку начинал остывать, - рассказывают в ГУ МЧС по Вологодской области.

В это время мимо проезжал большегруз, водитель которого остановился и предложил свою помощь.

- Дальнобойщик Андрей взял автомобиль на буксир, а девушкам из состава командированных сотрудников предложил перебраться к себе в кабину, где было гораздо теплее, - отметили в ведомстве.

В итоге все вместе доехали до Вологды, после чего Андрей продолжил свой путь из Мурманска в Москву.

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