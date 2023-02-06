Прокуратура проводит проверку после залива квартир кипятком на улице Октябрьской в Мурманске

В Мурманске в доме №12 на улице Октябрьской залило кипятком квартиры. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске в доме №12 на улице Октябрьской залило кипятком квартиры. Коммунальное ЧП произошло на минувших выходных, из-за того, что на чердаке прорвало сети теплоснабжения.

- Аварийная служба приехала, но ничем не помогла. Даже не смогла перекрыть воду, только отключили электричество. В 051 сообщили, что горячая вода перекрыта, каким образом тогда она течет у меня из крана? Управляющая компания благополучно отдыхает и недоступна, - рассказала о ситуации в паблике «Мурманск» (18+) местная жительница.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Фото: vk.com/murmanskgroup

Прокуратура Октябрьского округа города проводит проверку по факту случившегося.

- Будет устанавливаться соблюдение требований законодательства при устранении прорыва отопительной системы и ликвидации последствий залива жилых помещений, - сообщили в ведомстве.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru