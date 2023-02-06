В Мурманске нежилой деревянный дом на улице Капустина тушили больше 8 часов

Причины возгорания устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Ночью 6 февраля в Мурманске горел нежилой деревянный дом на улице Капустина, 5. Его тушили в течение 8,5 часа.

- Обгорели деревянные конструкции дома на первом и втором этажах, а также чердак на общей площади 100 квадратных метров. В 11.02 пожар полностью ликвидировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 13 спасателей, было задействовано 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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