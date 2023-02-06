В центре Мурманска откроется ярмарка «На Севере - Масленица!»

Она развернется вблизи дома №11 на улице Воровского. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска с 18 по 26 февраля будет проходить ярмарка «На Севере - Масленица!». Она развернется вблизи дома №11 на улице Воровского.

Предпринимателей региона приглашают принять участие в мероприятии. Торговые места предоставляются бесплатно, сообщает «Мурманконгресс».

Заполнить заявку можно на сайте организаторов.

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