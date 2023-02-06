В мурманском баре 18-летний парень пытался закатить скандал

Разбираться с неадекватным посетителем приехали сотрудники Росгвардии региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ночью в Мурманске молодой человек пытался устроить скандал в баре, что находится на улице Полярные Зори. Разбираться с неадекватным посетителем приехали сотрудники Росгвардии региона.

- Северянин выражался матом в адрес персонала и посетителей. На замечания реагировал агрессивно, пытаясь спровоцировать скандал с отдыхающими, а уходить из заведения он отказывался, - сообщили в ведомстве.

18-летнего мурманчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодого человека, который оказал сопротивление правоохранителям, проводится проверка.

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