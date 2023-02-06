Плохие зубы могут привести к сепсису, проблемам с дыханием и пищеварением

Чтобы сохранить весь зубной ряд, нужно сделать правила ухода за полостью рта постоянной привычкой, а детей учить следить за состоянием зубов с самого раннего возраста. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

От состояния полости рта зависит здоровье многих органов и систем организма человека. Если зубы не в порядке, то появляются проблемы с пищеварением, дыханием. Могут возникнуть серьезные воспалительные заболевания, угрожающие жизни, вплоть до сепсиса.

Зубы меняются в довольно раннем возрасте и должны прослужить человеку как минимум 50–60 лет. Но многие уже начинают терять зубы в довольно юном возрасте. Нежелание приложить необходимый минимум усилий оборачивается более серьезными проблемами - длительным лечением, а возможно, и вовсе удалением и протезированием зубов.

Здоровье зубов зависит от наследственности, правильного питания матери в период беременности, сбалансированного питания и качественной воды на протяжении всей жизни. Предотвратить болезни и сохранить здоровье на долгие годы поможет регулярная забота о гигиене полости рта.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова отметила, что невозможно сохранить зубы здоровыми, если будут присутствовать такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем. Портятся зубы также, если человек ест твердые продукты - леденцы, сухари, грильяж и др.

Как сохранить зубы на протяжении всей жизни здоровыми и красивыми?

- Необходимо не только регулярно посещать стоматолога и своевременно лечить стоматологические заболевания, но и придерживаться здорового образа жизни. Для укрепления зубов рекомендуется включать в рацион продукты, которые насыщены такими минералами, как йод, фтор, натрий, магний, фосфор и кальций. Источники фтора – рыба (треска, лосось, скумбрия, камбала и другие), грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай. Кальцием богаты миндаль, фасоль, кунжут, изюм, курага и другие сухофрукты, зеленые овощи (капуста, салат, особенно укроп, петрушка, щавель). Позитивное влияние на эмаль и ткани зубов окажут творог, сыр, шпинат и бобы. Чтобы очистить зубы, рекомендуется есть орехи, свежие овощи и фрукты. Они принесут значительно больше пользы, чем кондитерские изделия, - рассказала Маргарита Петухова.

Следует избегать сладких, острых и кислых продуктов. Также необходимо ограничивать пищу, содержащую красители.

Чтобы сохранить весь зубной ряд, нужно сделать правила ухода за полостью рта постоянной привычкой, а детей учить следить за состоянием зубов с самого раннего возраста.

Помните: здоровые и красивые зубы - это не только результат лечения и хорошей работы стоматолога, но и ежедневная правильная забота о полости рта, грамотный уход и профилактика.

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