В Мурманске девочка-подросток потеряла сознание во время поездки в троллейбусе

Девушка пришла в себя. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске резко стало плохо пассажирке троллейбуса №4. На конечной остановке в Ленинском округе девушке вызвали скорую помощь.

- В 8.24 подросток потеряла сознание, в 8.27 приехала «скорая». Девушку увезли в городскую больницу, но уже все хорошо - она пришла в себя, - рассказал «КП»-Мурманск» гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Напомним: ночью в Мурмашах из пожара в пятиэтажном доме спасли человека.

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