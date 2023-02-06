В Мурманске на улице Владимирской 19 спасателей тушили гараж

На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске минувшей ночью вспыхнул гараж на улице Владимирской в автогородке № 338, его тушили почти четыре часа. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 03.27.

- Обгорели гараж, мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Соседний гараж закопчен по всей площади, эвакуировано четыре газовых баллона, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали в 07.18. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения - 19 человек личного состава, 5 единиц техники.

Причина возгорания выясняется.

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