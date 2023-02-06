Житель Кировска ради продажи квартиры оплатил полмиллиона рублей долгов

Житель Кировска вспомнил о долгах по алиментам, когда не смог совершить сделку с недвижимостью. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Кировска вспомнил о долгах по алиментам, когда не смог совершить сделку с недвижимостью. Всего мужчина задолжал более 560 тысяч рублей на содержание своего ребенка.

- Судебный пристав установил, что должнику принадлежат доля в квартире и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Через некоторое время кировчанин пришел к судебному приставу с просьбой снять запрет, так как он хочет продать свою часть квартиры. В итоге мужчине пришлось полностью погасить задолженность.

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