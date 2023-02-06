В Мурманской области создадут образовательно-производственный центр «Ковдорский»

Он поможет трудоустроить на ГОК 550 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году в Мурманской области будет создан образовательно-производственный центр «Ковдорский» по направлению «Горно-добывающая отрасль».

Центр появится на базе Ковдорского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет», требуемое финансирование составит 135 миллионов рублей.

- 550 человек будут трудоустроены на «Ковдорский ГОК», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. - Предприятие должно будет трудоустроить не менее 85% выпускников, обучающихся в колледжах, которые вошли в этот кластер, по востребованным профессиям и специальностям.

Напомним: дети из многодетных семей получили возможность за счет государства учиться в колледжах Мурманской области. Бесплатное обучение распространяется на период с 1 сентября 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru