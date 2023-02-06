В Мурманской области убийцу нашли спустя 25 лет после совершения преступления

Мужчина более 20 лет скрывался от правосудия. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего северянина. 25 лет назад мужчина убил человека, сейчас ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В сентябре 1998 года обвиняемый выпивал с 37-летним приятелем в одном из домов на улице Восточной в Кандалакше. Мужчины поссорились, и злоумышленник стал избивать друга кулаками по голове. От полученных травм его жертва умерла на месте.

- Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Следователями принимались все возможные меры для раскрытия преступления и установления подозреваемого. На причастность к совершению преступления проверен значительный круг лиц, допрошено более 100 человек. Назначено и проведено более 35 судебных экспертиз, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В том числе следователи допросили знакомых обвиняемого, которым он рассказал, как убивал приятеля.

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