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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:16

В Мурманской области убийцу нашли спустя 25 лет после совершения преступления

Правоохранители опросили более ста человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мужчина более 20 лет скрывался от правосудия.

Мужчина более 20 лет скрывался от правосудия.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего северянина. 25 лет назад мужчина убил человека, сейчас ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В сентябре 1998 года обвиняемый выпивал с 37-летним приятелем в одном из домов на улице Восточной в Кандалакше. Мужчины поссорились, и злоумышленник стал избивать друга кулаками по голове. От полученных травм его жертва умерла на месте.

- Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Следователями принимались все возможные меры для раскрытия преступления и установления подозреваемого. На причастность к совершению преступления проверен значительный круг лиц, допрошено более 100 человек. Назначено и проведено более 35 судебных экспертиз, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В том числе следователи допросили знакомых обвиняемого, которым он рассказал, как убивал приятеля.

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