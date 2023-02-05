В Мурманске прошел вечер памяти краеведа и поисковика Михаила Орешеты

Собравшиеся возложили цветов к бюсту Михаила Григорьевича. Фото: vk.com/modub51

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла встреча, посвященная памяти известного в Заполярье и за его пределами краеведа и поисковика Михаила Григорьевича Орешеты. Его сердце перестало биться в феврале 2021 года, когда он был на Партизанском острове.

Почтить память выдающегося земляка пришли друзья, поисковики, писатели и поэты, представители бардовской песни, ветераны труда и правоохранители и все те, кто его помнит и любит. Были гости и из других регионов России. Собравшиеся возложили цветов к бюсту Михаила Григорьевича, который установлен на Аллее писателей.

- На мероприятии прозвучали песни, стихи, были показаны кадры кинохроники. Приятным сюрпризом для всех собравшихся было выступления ансамбля «Марго» – призера множества российских и международных фестивалей авторской песни, - сообщили в группе библиотеки.

Все говорили о многогранности Михаила Орешеты, о его непомерной любви к Кольскому краю, о его вкладе в восстановление и сохранение исторической памяти.

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