В Североморске на улице Северной дотла сгорела квартира

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/sufps48mchs

Днем 5 февраля в Североморске случился пожар в доме на улице Северной. Квартира на втором этаже полностью выгорела.

- К тушению привлекались 4 единицы пожарной техники специальной пожарно-спасательной части №6, службы пожаротушения Специального управления ФПС и пожарной команды в/ч 77360-А. В 15.28 пожар ликвидировали, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Огонь повредил мебель и бытовую технику, нарушено остекление, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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