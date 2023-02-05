В Мурманске массово проверяют водителей

Инспектора ДПС будут предпринимать меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всех округах Мурманска с 3 по 6 февраля сотрудники ДПС массово проверяют водителей. Проверки идут для профилактики нетрезвого вождения и совершения других грубых нарушений ПДД, отмечают в УГИБДД региона.

Северян просят сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Госавтоинспекторы будут предпринимать все необходимые меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Обращаться модно по телефону дежурной группы УМВД России по Мурманску: 8 (8152) 40 62 91.

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