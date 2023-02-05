В Мурманске водитель LADA Priora сбил человека на пешеходном переходе

В отношении водителя составили административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 4 февраля в Мурманске на улице Беринга, 15 водитель LADA Priora сбил человека. Тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

- В ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УГИББД региона.

В отношении водителя составили административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за незаконную тонировку стекол, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности транспорта.

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