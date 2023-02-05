Ударил по ногам и лицу. В Мончегорске на женщину без причины напал неадекватный незнакомец

Родственники северянки будут писать заявление в полицию. Фото: скрин видео vk.com/monchegorsk

Днем 4 февраля в Мончегорске прохожий без причины напал на женщину. Незнакомец подошел к ней сзади, когда северянка была у подъезда на улице Кирова,15.

- Мужчина был приблизительно 35-45-летнего возраста. Сначала ударил ее по ногам, она оглянулась и сразу получила мощный удар в лицо и услышала: «Ну что, не нравится?» И далее ненормативная лексика. Удар смягчили шапка и капюшон, - рассказала об инциденте дочь пострадавшей женщины в паблике «Подслушано Мончегорск №1» (18+).

После этого мужчина развернулся и ушел быстрым шагом. Родственники северянки будут писать заявление в полицию.

Местных жителей просят быть бдительными и осторожными.

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