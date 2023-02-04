Житель Мурманска взыскал с УК 86 тысяч рублей за упавшую на машину антенну

Машина мурманчанина пострадала после падения на нее спутниковой антенны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мурманска подал в суд на управляющую компанию «УК «З.Ц.», требуя взыскать с нее деньги на ремонт машины.

- В апреле 2022 года в результате падения спутниковой антенны со стены многоквартирного дома было повреждено принадлежащее ему транспортное средство. Согласно экспертного заключения сумма причиненного истцу ущерба без учета износа заменяемых деталей составила 86 812 рублей, - сообщили в Первомайском районном суде.

Представители УК в суд не явились, но свою вину отрицать не стали. Суд встал на сторону водителя, и теперь компания должна выплатить ему 86 812 рублей, а также понесенные истцом судебные расходы.

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