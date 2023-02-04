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НовостиОбщество4 февраля 2023 15:12

Житель Мурманска взыскал с УК 86 тысяч рублей за упавшую на машину антенну

Суд встал на сторону водителя
Ника СВЕТЛОВА
Машина мурманчанина пострадала после падения на нее спутниковой антенны.

Машина мурманчанина пострадала после падения на нее спутниковой антенны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мурманска подал в суд на управляющую компанию «УК «З.Ц.», требуя взыскать с нее деньги на ремонт машины.

- В апреле 2022 года в результате падения спутниковой антенны со стены многоквартирного дома было повреждено принадлежащее ему транспортное средство. Согласно экспертного заключения сумма причиненного истцу ущерба без учета износа заменяемых деталей составила 86 812 рублей, - сообщили в Первомайском районном суде.

Представители УК в суд не явились, но свою вину отрицать не стали. Суд встал на сторону водителя, и теперь компания должна выплатить ему 86 812 рублей, а также понесенные истцом судебные расходы.

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