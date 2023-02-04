Руководителю стрелкового клуба в Мурманске не удалось обжаловать приговор за незаконное хранение оружия

Руководителю клуба не удалось обжаловать приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила без изменения приговор Первомайского районного суда Мурманска в отношении руководителя стрелкового клуба «Кречет».

Напомним: в апреле 2020 года сотрудники нашли на территории клуба два карабина и 250 патронов, которые не числились на балансе «Кречета». Руководителя клуба приговорили к двум годам ограничения свободы, в течение которого ему будет запрещено изменять место жительства без согласия контролирующего органа, а также покидать территорию Мурманска.

- 18 октября 2022 года на указанный приговор суда стороной защиты была подана апелляционная жалоба. Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда, рассмотрев жалобу, оставила квалификацию действий жителя областного центра, данную судом первой инстанции, и назначенное наказание без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, - сообщили в Первомайском районном суде.

Напомним: пять ружей изъяли у жителей Мурманской области, которые занимались незаконной охотой на птиц. Браконьеры принесли ущерб биоресурсам на сумму 49600 тысяч рублей.

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