В Мурманске прошел «День здоровья с "Комсомолкой"»

Семейный фестиваль - это возможность весело и с пользой провести время и родителям, и детям. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 февраля в спорткомплексе «МГАТП» в Мурманске прошел традиционный семейный фестиваль «День здоровья с "Комсомолкой"».

Его отличительная особенность - соревнования «Карапузы, на старт», участие в котором принимают юные северяне от полугода. В этот раз самому маленькому участнику было всего семь месяцев! Для деток от трех лет проводился «Забег в сандалиях». Веселые соревнования объединили около 150 мурманчан.

В перерывах между преодолениями дистанций ребятишек ждали конкурсы, мастер-классы и игры. А их родители, бабушки и дедушки могли проверить свое здоровье и узнать советы, как стать долгожителями на Крайнем Севере.

Фоторепортаж и статью о том, как прошел «День здоровья с "Комсомолкой"», ищите в ближайшее время на сайте «КП»-Мурманск».

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