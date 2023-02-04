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НовостиОбщество4 февраля 2023 10:30

В Мончегорске 15 заболевших ковидом на работе медработников получили выплаты через суд

Сотрудникам больницы вовремя не выплатили единовременную страховую выплату
Ника СВЕТЛОВА
Медработники не получили положенные страховые выплаты.

Медработники не получили положенные страховые выплаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мончегорский районный суд рассмотрел коллективный иск 15 сотрудников местной центральной больницы. Все они в феврале и марте 2022 года контактировали на работе с больными COVID-19, и должны были получить единовременную страховую выплату по 68811 рублей на каждого.

Но хоть документы на нее были поданы в срок, деньги не были перечислены, так как в августе 2022 года утратил силу указ президента о дополнительных гарантиях отдельным категориям медработников.

- В судебном заседании истцы на заявленных требованиях настаивали, пояснив, что работодателем ГОАУЗ МЦРБ не была исполнена обязанность по созданию врачебной комиссии, не была составлена итоговая справка и не направлены документы в ОФ ПСС РФ по МО для получения выплаты. Бездействие работодателя привело к нарушению их права на получение единовременной страховой выплаты, - сообщили в Мончегорском районном суде.

Суд встал на сторону медработников, поэтому теперь они получат не только по 68811 рублей, но и по 5 тысяч рублей каждый как компенсацию морального вреда.

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