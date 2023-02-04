В Мончегорске 15 заболевших ковидом на работе медработников получили выплаты через суд

Медработники не получили положенные страховые выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мончегорский районный суд рассмотрел коллективный иск 15 сотрудников местной центральной больницы. Все они в феврале и марте 2022 года контактировали на работе с больными COVID-19, и должны были получить единовременную страховую выплату по 68811 рублей на каждого.

Но хоть документы на нее были поданы в срок, деньги не были перечислены, так как в августе 2022 года утратил силу указ президента о дополнительных гарантиях отдельным категориям медработников.

- В судебном заседании истцы на заявленных требованиях настаивали, пояснив, что работодателем ГОАУЗ МЦРБ не была исполнена обязанность по созданию врачебной комиссии, не была составлена итоговая справка и не направлены документы в ОФ ПСС РФ по МО для получения выплаты. Бездействие работодателя привело к нарушению их права на получение единовременной страховой выплаты, - сообщили в Мончегорском районном суде.

Суд встал на сторону медработников, поэтому теперь они получат не только по 68811 рублей, но и по 5 тысяч рублей каждый как компенсацию морального вреда.

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