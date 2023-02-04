В Мурманской области сформируют новые составы участковых избирательных комиссий

В 2023 году в Заполярье пройдут 12 избирательных кампаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избирательная комиссия Мурманской области сообщила о формировании новых составов участковых избирательных комиссий, так как у 401 комиссии истекает срок полномочий.

- Кандидатов в состав УИК могут предложить политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства и работы, - сообщили в избиркоме.

В 2023 году в Заполярье пройдут 12 избирательных кампаний. Так, в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Ловозеро, Алакуртти, Умбе, Ура-Губе, Туманном, Молочном, Кильдинстре выберут Советы депутатов. Дополнительные выборы запланированы в Мурманске по избирательному округу № 10 и в Коле по избирательному округу № 6.

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