В Мурманской области сформируют новые составы участковых избирательных комиссий

В 2023 году в Заполярье пройдут 12 избирательных кампаний.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Избирательная комиссия Мурманской области сообщила о формировании новых составов участковых избирательных комиссий, так как у 401 комиссии истекает срок полномочий.
- Кандидатов в состав УИК могут предложить политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства и работы, - сообщили в избиркоме.
В 2023 году в Заполярье пройдут 12 избирательных кампаний. Так, в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Ловозеро, Алакуртти, Умбе, Ура-Губе, Туманном, Молочном, Кильдинстре выберут Советы депутатов. Дополнительные выборы запланированы в Мурманске по избирательному округу № 10 и в Коле по избирательному округу № 6.
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