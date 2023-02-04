В Мурманской области служебная собака Юстас помогла найти грабителя

По перчаткам Юстас взял след. Фото: УМВД по Мурманской области

В Ревде служебная собака по кличке Юстас помогла найти 40-летнего грабителя, который напал на 74-летнюю женщину. Злоумышленник зашел вместе с ней в подъезд и заставил снять золотые серьги.

Убегая с добычей, мужчина уронил свои перчатки. По ним Юстас взял след, а инспектор-кинолог капитан полиции Юрий Новиков задержал грабителя в одном из домов через несколько улиц от места преступления. Серьги мужчина успел сдать в ломбард, но их все-таки смогут вернуть владелице.

Золотые серьги вернут владелице. Фото: УМВД по Мурманской области

- Стоит отметить, что служебный пёс Юстас не в первый раз помогает полицейским выйти на след злоумышленников. Ранее его чуткий нос смог найти преступника, который похитил аккумулятор из автомобиля, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске полицейская собака по потерянному капюшону нашла грабителя. При себе у мужчины обнаружили часть похищенных вещей.

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