В Центре современного искусства в Мурманске открылась выставка «Смешанные чувства»

В Центре современного искусства в Мурманске открылась новая выставка. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Центре современного искусства Мурманска открылась новая экспозиция - «Смешанные чувства».

- Выставка создана подростками в ходе семидневной арт-резиденции «Городское расследование» команды PERMM из Перми и музея Полярного в феврале 2022 года. Задумывались ли вы о том, что может влиять на город, на окружающее пространство? А может ли город влиять на вас? Что вы чувствуете, оставаясь наедине с собой? О чем думаете в окружении общества? Чувствуете ли вы город своим домом. Полупрозрачные, цветные, черно-белые силуэты выступают метафорой непростых подростковых переживаний: тревога, одиночество, сомнения, мечты о будущем, отношения с родителями, желание найти друзей и поддержку, - сообщили организаторы выставки.

Работать она будет до 5 марта, вход свободный. Подробности - в группе Центра в «ВКонтакте».

Напомним: до этого в выставочном пространстве работала уникальная выставка «Сделаны из Никеля».

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