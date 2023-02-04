Вблизи Дальних Зеленцов пропал человек

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Вблизи Дальних Зеленцов ищут пропавшего человека, спасатели работают совместно с полицией.

- 31 января совместно со спасателями МАКАСЦ близи населенного пункта проводились поиски пропавшего гражданина. Пострадавший не обнаружен, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: Мурманские волонтеры рассказали, как нашелся пропавший 53-летний водитель.

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