Решение о национализации Мурманского морского рыбного порта вступило в силу

Мурманский морской рыбный порт переходит в собственность государства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу акционеров Мурманского морского рыбного порта, которые пытались обжаловать решение о национализации предприятия.

Напомним: в октябре 2022 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о передаче 100% акций государству из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

- Порт будет продолжать находиться под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора в лице компании «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд.», который установлен с нарушением требований закона, - отметили тогда в суде.

В самом ММРП не согласились с такими решением, отметив, что все эти годы предприятие успешно развивалось.

- В 2015 году акции находящегося в плачевном состоянии порта продали новому руководству «всего» за 14 миллионов долларов. Важно, что мы не принимали какого-либо участия в формировании цены продажи, это была цена, определенная самим государством, да и акции предприятия в то время вряд ли могли стоить больше, - сообщили в ММРП.

Порт подал апелляцию, но безуспешно.

- Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения, - сообщили в Тринадцатом Арбитражном апелляционном суде.

100% акций передадут государству.

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