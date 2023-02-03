В Мурманске на улицах Успенского и Бредова построят два многоквартирных дома

В новых зданиях 62 квартиры администрация приобрела для переселения горожан из аварийного жилья. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске появятся новые многоквартирные дома на улицах Анатолия Бредова и Успенского. Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, по первому адресу подготовка площадки для застройки завершилась. Подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам.

- Дом на улице Бредова будет небольшой. Он рассчитан на 21 квартиру. Ориентировочно, объект будет готов в четвертом квартале 2023 года, - отметил Юрий Сердечкин. - А на улице Успенского к лету 2024 года построят дом на 128 квартир.

В новых зданиях 62 квартиры администрация приобрела для переселения горожан из аварийного жилья. Планируется купить еще полсотни. 36 квартир предоставят детям-сиротам.

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