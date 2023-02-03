4 февраля в Туломе отметят Международный день саамов

4 февраля в Туломе будут праздновать Международный день саамов.
Фото: Олег ФИЛОНОК
4 февраля в Туломе будут праздновать Международный день саамов.
Гости увидят концерт с красочными танцевальными и музыкальными представлениями фольклорных коллективов, смогут посетить выставку-ярмарку народных промыслов и различные интерактивные площадки, угоститься блюдами национальной кухни.
- Самых смелых и сильных ждут детские интерактивные игры – «Охотник», «Рыболов», «Стрелок», «Ловчий», «Следопыт», «Прыжки через нарты». Все желающие смогут принять поучаствовать в мастер-классах и сделать сувениры под руководством саамских мастериц, - сообщили в Центре народов Севера.
Традиционно праздник завершится угощением бульоном из оленины и «Костром единения», где можно загадать желание.
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