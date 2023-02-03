В баре Мурманска задержали 35-летнего дебошира

Ночью в Мурманске росгвардейцам поступил тревожный сигнал из бара, что находится на проспекте Ленина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью в Мурманске росгвардейцам поступил тревожный сигнал из бара, что находится на проспекте Ленина. Сотрудники заведения не знали, как угомонить посетителя, который вел себя вызывающе.

- Мужчина был агрессивно настроен к персоналу и посетителям заведения. Он повышал голос, выражался матом, чем мешал нормальному отдыху гостей заведения. На замечания не реагировал и уходить отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

35-летнего мурманчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru