Московская киностудия снимет в Мурманске фильм про девушку-почтальона

Сами съемки запланированы на июль-август.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске летом будут снимать полнометражный фильм про девушку-почтальона, которая по сюжету влюбляется в моряка. Съемки трагикомедии проведет московская киностудия «Соль».
Как сообщает центр развития кинопроизводства Мурманской области, команда уже побывала в городе, искала подходящие локации.
- Режиссер Наталья Назарова снимет этот фильм по мотивам своей короткометражки 2016 года «Светлячок». В главных ролях - Мария Смольникова и Владимир Свирский, - отметили в группе.
А вот актеров на роли второго плана будут искать в Мурманске. В апреле съемочная группа снова приедет в столицу Заполярья, чтобы провести кастинг среди профессиональных и непрофессиональных актеров.
Сами съемки запланированы на июль-август.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru