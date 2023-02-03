Московская киностудия снимет в Мурманске фильм про девушку-почтальона

Сами съемки запланированы на июль-август. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске летом будут снимать полнометражный фильм про девушку-почтальона, которая по сюжету влюбляется в моряка. Съемки трагикомедии проведет московская киностудия «Соль».

Как сообщает центр развития кинопроизводства Мурманской области, команда уже побывала в городе, искала подходящие локации.

- Режиссер Наталья Назарова снимет этот фильм по мотивам своей короткометражки 2016 года «Светлячок». В главных ролях - Мария Смольникова и Владимир Свирский, - отметили в группе.

А вот актеров на роли второго плана будут искать в Мурманске. В апреле съемочная группа снова приедет в столицу Заполярья, чтобы провести кастинг среди профессиональных и непрофессиональных актеров.

Сами съемки запланированы на июль-август.

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