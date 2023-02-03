В Ловозере простились с участником СВО Сергеем Хатанзей

1 февраля в Ловозере простились с кавалером ордена Мужества Сергеем Хатанзей. Фото: администрация Ловозерского района

1 февраля в Ловозере простились с кавалером ордена Мужества Сергеем Хатанзей.

Мужчина участвовал в спецоперации на Украине, был разведчиком 104 десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

- По зову Родины и зову сердца он выполнял задачи специальной военной операции. Для жителей нашего района стал настоящим героем и патриотом своей земли, - сообщили в администрации Ловозерского района.

Напомним: в Мончегорске матери погибшего участника спецоперации вручили орден Мужества за сына.

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