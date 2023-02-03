Три мурманских депутата проведут личный прием граждан

Депутаты Совета депутатов Мурманска проведут личный прием северян на следующей неделе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутаты Совета депутатов Мурманска проведут личный прием северян на следующей неделе. Об этом сообщил глава города Игорь Морарь.

7 февраля с 12:00 до13:00 встреча пройдет с Александром Накаем (МАУК «Мурманские городские парки и скверы», ул. Виктора Миронова, д. 8а). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 41-10-66.

8 февраля, 17:00-19:00 - Артем Кузьмин (Управление Ленинского административного округа, кабинет №119, пр-т. Героев-Североморцев, д. 33).

9 февраля, 16:00-17:00 - Алексей Ищук (Общественная приемная регионального отделения партии «Справедливая Россия», пр. Ленина, д. 71).

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