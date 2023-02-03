Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:43

В Мурманске автомобиль Ford вылетел в кювет на Восточно-Объездной дороге

В ДТП никто не пострадал
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 3 февраля на Восточно-Объездной дороге, у съезда на улицу Шабалина, в Мурманске автомобиль Ford вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением.

- В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru