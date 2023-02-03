В Мурманске автомобиль Ford вылетел в кювет на Восточно-Объездной дороге

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Днем 3 февраля на Восточно-Объездной дороге, у съезда на улицу Шабалина, в Мурманске автомобиль Ford вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением.
- В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.
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