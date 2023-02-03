Водителя из Кандалакши ждет суд за повторное вождение в пьяном виде

В Кандалакше будут судить 34-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в пьяном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кандалакше будут судить 34-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в пьяном виде. Мужчина обвиняется по части 2 ст. 264.1 УК РФ.

- Водитель, уже имеющий судимость за управление авто в состоянии опьянения, в октябре 2022 года вновь сел за руль будучи пьяным. На улице Спекова он совершил ДТП, с места которого скрылся, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кандалакшанину грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

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