На выходных в Мурманской области стукнут 30-градусные морозы

Днем 5 февраля на Кольский полуостров заглянет очередной атлантический циклон с центром в районе Гренландского моря.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В ближайшие выходные жителям Мурманской области стоит кутаться потеплее - морозы крепчают. 4 февраля и ночью 5 февраля регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях -25-30, днем до 25 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Днем 5 февраля на Кольский полуостров заглянет очередной атлантический циклон с центром в районе Гренландского моря. Ожидаются снег, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха до -9-14 градусов.
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