В Мурманской области появился новый туристический комплекс «Лапландская деревня»

Проект реализован по плану «На Севере – жить». Фото: Правительство Мурманской области

В 25 километрах от Мурманска появился новый туристический комплекс «Лапландская деревня». Проект реализован по плану «На Севере – жить».

Для гостей организованы зимние развлечения на любой вкус – квест-экскурсия «Дремучий лес», снегоступы, сафари на снегоходах, туры с охотой за северным сиянием.

Отдыхающие могут остановиться не только в домиках и коттеджах, но и переночевать в купольных шатрах с панорамными окнами – глэмпингах.

- Модульные отели уже принимают гостей, туристы остаются довольны. Успешный опыт будет продолжен и в новом году, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Напомним: в Мурманской области построят первый хилинг-отель. Объем капиталовложений превысит миллиард рублей.

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