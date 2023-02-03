Ночью в Мурмашах из пожара в пятиэтажном доме спасли человека

Огонь уничтожил кресло и стол на кухне. Фото: vk.com/murman01

В Мурмашах ночью 3 февраля случился пожар в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Мисякова, 3. На месте происшествия работали спасатели.

- Огонь уничтожил кресло и стол на кухне, закопчены стены и потолок в квартире по всей площади. Проводилось дымоудаление в подъезде, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Был спасен один человек, его передали бригаде скорой помощи.

Пожар тушили 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

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