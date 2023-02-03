В Мурманской области появится семь новых ФАПов и модульная амбулатория

В Мурманской области установят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области установят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в Титане, Коашве, Кузомени, Спутнике, Лиинахамари и Корзуново. А в Печенге сделают модульную амбулаторию.

- Муниципальные заказчики уже заключили контракты на поставку и монтаж модульных конструкций и амбулатории на общую сумму 91,3 миллиона рублей, - сообщили в комитете по конкурентной политике Мурманской области.

Также определен исполнитель на установку и монтаж ФАПа с квартирой для фельдшера в поселке Белое Море. Подрядчик выполнит работу за 7,4 миллиона рублей.

Все новые медучреждения возведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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