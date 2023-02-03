«Пытались восстановить дыхание и остановить судороги». Умерла енот Урсула из Мурманска, которую отравили крысиным ядом

Сейчас происшествием занимается полиция. Фото: vk.com/enotopolis

Грустную новость сообщили сотрудники тайм-кафе «Енотополис» в Мурманске: в ночь со 2 на 3 февраля умерла енот Урсула. Ранее стало известно, что она съела отраву, которую принес один из посетителей. Предположительно, это был крысиный яд.

За жизнь Урсулы боролись несколько дней, 2 числа для нее нашли донора крови и сделали переливание. Но это не помогло.

- Врачи отчаянно боролись за ее жизнь, пытаясь восстановить остановившееся дыхание и справиться с судорогами, - рассказали в «Енотополисе».

Сейчас происшествием занимается полиция.

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